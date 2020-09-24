مياه سوهاج توجه قافلة مائية لقرية بناويط بمركز المراغة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية بناويط بمركز المراغة.

ضمت القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبى لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية وندوة للسيدات ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية وتوعية المترددين على الوحدة الصحية ورحلات تعريفية لمحطة المياه هذا بالإضافة إلى حملات طرق ابواب واستطلاعات راي للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وفي جانب اخر اعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي انه جارى استكمال مشروع صرف صحى قرية الكولا بقيمة تبلغ 60 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 20 الف نسمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه تم في وقتاً سابق تنفيذ اعمال بقيمة 45 مليون جنيه بتمويل من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان تتمثل في مد شبكات انحدار بنسبة 75% وتنفيذ خط الطرد بنسبة 80% وتغويص البيارة وانه جارى استكمال هذه الاعمال هذا بالإضافة الى توفير المعدات الكهروميكانيكي وتنفيذ الاعمال المدنية بمحطة الرفع.