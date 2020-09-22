مياه سوهاج: استكمال مشروع صرف صحي الكولا بأخميم بـ 60 مليون جنيه

أكد اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه جارى استكمال مشروع صرف صحى قرية "الكولا"، بقيمة تبلغ 60 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 20 ألف نسمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم في وقت سابق تنفيذ أعمال بقيمة 45 مليون جنيه، بتمويل من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان تتمثل في مد شبكات انحدار بنسبة 75%، وتنفيذ خط الطرد بنسبة 80% وتغويص البيارة، وانه جارى استكمال هذه الأعمال هذا بالإضافة إلى توفير المعدات الكهروميكانيكي وتنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع.

يذكر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أعلنت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة مياه الأمطار المحتملة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أى طوارئ قد تتعرض لها محافظة سوهاج.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم تجهيز 70 سيارة كسح وعدد 4 سيارات "نافوري" وسيارتين "فاكيوم"، وعدد 22 باك لودر، وعدد 15 مضخة نزح مياه، و 10 سيارات مدمجة، وعدد 12 مولد كهرباء متحركا للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب، وخاصة التي تقع على الترع وأنه يتم رفع عينات مياه بصفة دورية للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.