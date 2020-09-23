البحيرة تنفي حدوث فيضان بقرية أبوالخاوي: الصور المتداولة قديمة

نفى ديوان عام محافظة البحيرة حدوث فيضان وغرق الأراضي الزراعية بقرية أبوالخاوي التابعة لمركز كوم حمادة، مؤكدًا أن الصور التي تداولها عدد من رواد "فيس بوك" قديمة، وترجع لأكثر من شهر، ولم تكن بسبب الفيضان، ولكنه أمر طبيعي يحدث في هذا التوقيت من كل عام، بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر، ويصيب الأراضي المنخفضة التابعة للدولة "حرم نهر النيل".

وشددت المحافظة على عدم نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، وانتظار البيانات الإعلامية بخصوص هذا الشأن، خاصة أن محافظ البحيرة أصدر تعليماته باتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبًا لارتفاع منسوب المياه بنهر النيل "فرع رشيد"، وذلك بأراضي طرح النهر المنخفضة بـ5 مدن ومراكز بالمحافظة، وستعلن المحافظة أي مستجدات في حينه، وذلك حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

وكانت محافظة البحيرة، قد أعلنت استعدادها لمواجهة فيضان محتمل لنهر النيل، قد يتسبب في غرق أراضي طرح النهر الموجودة بالمدن الواقعة على فرع رشيد، وحذرت المعتدين على أراضي الدولة، من احتمالات غمر المياه لمنازلهم وحظائر الماشية ومخازن المحاصيل وأقفاص المزارع السمكية، ووجهت بسرعة إخلاء كافة المنشآت المخالفة المقامة على طرح النهر في 6 مدن ومراكز بالمحافظة.

وأعلن رؤساء الوحدات المخلية المشار إليهم، انعقاد غرفة عمليات ورفع درجة الاستعداد القصوى للتدخل في حال وجود أي أحداث طارئة، ونفذوا جولات ميدانية بالقرى الواقعة على فرع النيل، وتفقدوا خلالها المباني المخالفة الواقعة على طرح النهر بقرى المراكز، تزامنًا مع احتمالية زيادة منسوب مياه فرع رشيد، وشددوا بضرورة الابتعاد عن المنازل والمباني والأراضي المجاورة لفرع النيل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ الفوري في حال وجود أي حالات طارئة.