عرض فيديوهات تعريفية عن جامعة المنيا للطلاب الجدد

تفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد، لمتابعة انتظامه وعدم وجود أي شكاوى.

ورافق رئيس الجامعة الدكتور عصام فرحات نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور هاني فوقي العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب.

قال رئيس الجامعة إن فعاليات الكشف الطبي للطلاب المستجدين الذين تم ترشيحهم للقبول بالكليات التابعة لجامعة المنيا، بدأت أول أيامها بالكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشري، وذلك بمقر صالات الانشطة الطلابية بمتحف الفن الحديث على الطلاب التي تبدأ أسمائهم بالأحرف من (أ) إلي (ص)، وبمقر صالات الأنشطة خلف كلية الطب من الأحرف (ض - ي).

وحرص رئيس الجامعة علي تواجده مع الطلاب المستجدين من اليوم الأول من اجراءات الكشف الطبي، لإضفاء أجواء تسودها المحبة والترحيب بالطلاب، والتأكيد على العلاقات الطيبة بين الطلاب وقيادة الجامعة، مقدماً لهم التهنئة بالعام الجامعي الجديد، ومطالبهم بضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد الجامعية، مع الحرص على الالتزام في دراستهم وتحقيق التميز بالحياة الجامعية الجديدة.

وتابع "عبد النبي" إجراءات الفحص الطبي التي يتعاون فيها كل من الإدارة العامة للخدمات الطبية في أعمال الكشف الطبي على الطلاب، وبتنظيم وإشراف من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر إلى جانب الاعمال الخاصة بشئون الطلاب التي أكد رئيس الجامعة على تواجدها بمقار الكشف الطبي تسهيلاً علي الطلاب في إجراءات التقدم.

واستقبل فريق طلاب من أجل مصر الطلاب الجدد لتوجيههم إلى مقار صالات الكشف الطبي، وأماكن الانتظار التي روعى فيها التباعد بين الطلاب حفاظًا علي سلامتهم في ظل جائحة كورونا، كما قام الفريق بقياس درجة الحرارة للطلاب، والقيام بتوزيع الأرقام المنظمة لدخول الطلاب لإجراء الكشف عليهم.

بالإضافة إلى قيام الاخصائيين برعاية الطلاب بالجامعة بالترحيب بالطلاب الجدد، وعرض مجموعة من الفيديوهات التعريفية بالجامعة والأنشطة الطلابية على شاشات العرض، إلى جانب توزيع استمارة تعارف والدعوة للمشاركة بالأنشطة الطلابية وأهميتها بقاعات الانتظار، وعقب ذلك يتم توجيه الطلاب الي خدمات الدفع الفوري، ثم التوجه للجان الكشف الطبي في تخصصات "الباطنة والرمد والاسنان .. غيرها من التخصصات".