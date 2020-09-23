أشغال شاقة مؤقتة.. عقوبات محتملة لسيدة أجبرت طفلين على غسل قدميها

واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو وصور لسيدة تتنمر بطفلين سودانيين وتجبرهما على غسل قدميها، ثم غسل وجههما بنفس المياه وتدخين السجائر، والسخرية منهما مستغلة صغر سنهما، وتم التوصل إلى هذه السيدة وإلقاء القبض عليها.

وكشفت التحريات أن الطفلين المجني عليهما شقيقان، وأنهما ابنا جارة المتهمة، ويذهبان إليها بغرض اللعب مع أولادها، وجرى تحديد مكان تواجد وسكن المتهمة بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر، واستصدار إذن من الجهات المختصة بالقبض عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وجرى إحالته للنيابة العامة التي باشرت بدورها التحقيقات مع المتهمة، وطلبت تحريات المباحث النهائية.

عقوبات تنتظر المتهمة فور ثبوت التهم عليها

قال المحامي محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل، إن عقوبة الاستغلال والتشهير بالأطفال في حال نشر فيديوهات بغرض تحقيق ربح أوغيره الحبس "بالأشغال الشاقة المؤقتة" وتحدد حسب رؤية المحكمة للتحقيقات وملابسات الواقعة، وذلك وفقًا لقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010.

وأضاف البدوي، أن إجبار الأطفال على تدخين السجائر والأكل من القمامة يندرج تحت قانون تعريض حياة الطفل للخطر، وعقوبته الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عـن 2000 جنيـه ولا تزيد عن 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لعام 2008.

وأوضح خبير حقوق وتشريعات الطفل، أن قانون تجريم أفعال "التنمر" ما زال في ضوء الإجراءات الخاصة للتصديق عليه، والعقوبة الموضوعة لهذا القانون 6 أشهر حبس كحد أقصى وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد الدكتور هاني هلال، أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، أن قانون الطفل يطبق على أي طفل على الأراضي المصرية أيًا كانت جنسيته وبدون أي تمييز ولا فارق في العقوبات في هذا الشأن.

وأضاف هلال، أنه لو ثبتت الواقعة سيعد الطفل في هذه الحالة معرضًا للخطر وفقًا لدباجية قانون رقم 12 لعام 1996 الذي ينص على وجود الطفل في حالة تهدد سلامة التنشأة الواجب توافرها له، وأنه سيقوم بإرسال أحد المحامين للحضور والتأكد من التحقيقات.