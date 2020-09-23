ضبط سيدة أجبرت طفلين سودانيين على غسل قدميها

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، من القبض على ربة منزل، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور أثناء تنمرها على طفلين سودانيين، وإجبارهما على غسل قدميها، مستغلة صغر سنهما.

وكشفت التحريات التي باشرها العميد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، أن الطفلين المجني عليهما شقيقان، وأنهما ابنا جارة المتهمة، وأجبرتهما على غسل قدميها، ثم غسل وجههما بنفس المياه.

وجرى تحديد مكان تواجد وسكن المتهمة، بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر، واستصدار إذن من الجهات المختصة بالقبض عليها.

وانطلقت قوة يقودها المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث القسم، وتمكنت من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب واقعة التنمر على الطفلين وتصويرهما.

وحرر محضر بالواقعة، وجرى إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهمة، وطلبت تحريات المباحث النهائية.