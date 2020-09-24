نواب ومرشحون محتملون يجرون جولات بالمنيا: ظهروا في الأفراح والعزاء

حرص عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين، وبعض المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، على إجراء جولات ميدانية في عدد من قرى محافظة المنيا، للحصول على دعم وتأييد الناخبين، والتعرف على مطالبهم، وأبرز المشكلات التي تواجههم.

واستغل النواب والمرشحون المحتملون المناسبات الخاصة بالأفراح والعزاء، للتواجد بين المواطنين، كنوع من الدعاية غير المباشرة لهم في الانتخابات المقبلة.

وركز المرشحون المحتملون الجدد على الذهاب إلى قرى ذات الكتل التصويتية الكبيرة، ومنها علي سبيل المثال دلجا والبدرمان وأسمو العروس في مركز ديرمواس، وتندة والبرشا والأشمونين في مركز ملوي، وبني عبيد وأبيوها والمحرص وأتليدم في مركز أبوقرقاص، ونزلة عبيد وتله وصفط الخمار في مركز المنيا، والطيبة وإسطال والبيهو في مركز سمالوط، وبردنوها وأبوان وأبو عزيز في مركز مطاي، وصفط أبو جرج وصندفا والبهنسا في مركز بني مزار، وشارونة وميانهة وأبا الوقف وهمرو في مركز مغاغه، والشيخ مسعود وقرى الظهير الصحراوي في مركز العدوة بأقصي شمال غربي المحافظة.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ6 في محافظة المنيا، صراعًا مبكرًا بسبب ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وتصدر مركز المنيا الذي يضم جميع القري والبندر والمنيا الجديدة في دائرة واحدة المشهد، حيث أبدى 25 مرشحًا حتي الآن رغبتهم في خوض المعركة، بينهم 4 عن حزب مستقبل وطن.

وبدأ الصراع مبكرًا في دوائر شمال المحافظة وهي سمالوط ومطاي، ومغاغة والعدوه وبني مزار، ففي الدائرة الأولي المخصص لها 3 مقاعد أعلن نحو 20 مرشحًا حتي الآن نيتهم لخوض المعركة معظمهم من أبناء مركز سمالوط، وفي الدائرة الثانية المخصص لها 4 مقاعد،أعلن عدد كبير من أبناء مركز مغاغة عن نيتهم في الترشح، بينهم 10 قدموا أوراق ترشحهم بالفعل أمام اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بمحكمة المنيا الإبتدائية.