حبس صاحب واقعة ركل فتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب سوهاج، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، علي خلفية اتهامه بركل فتاة بقدمه أثناء سيرها في الشارع مستقلًا مركبة "توك توك" بمدينة جرجا.

وسجلت كاميرا مراقبة لأحد المحال التجارية في المنطقة الواقعة، وتم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها أصدرت مديرية أمن سوهاج، بيانًا حول الواقعة، وذكرت أن الشاب "عاكس" الفتاة، فبصقت عليه، فتعدى عليها بركلها بقدمه.

ووجه اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، ورئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية، بالاشتراك مع فرع الأمن العام بسوهاج، لكشف هوية المجني عليها، وتحديد وضبط المتهم.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن الواقعة تعود ليوم 20 سبتمبر الجاري، وأن المجني عليها تدعى "عفاف. ع. ن"، 20 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، وتقيم بمركز جرجا، وأن مرتكب الواقعة، "محمد. ع. ن"، 24 عامًا، عامل، ويقيم بجرجا أيضًا.

وأكد البيان، أنه تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لقيام المجني عليها بالبصق عليه لقيامه بمعاكستها.