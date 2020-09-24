وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على الخدمات بالمستشفى العام

تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، سير العمل بأقسام مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ للوقوف على الخدمة المقدمة للمرضى ومتابعة ذلك من خلال مناقشة الاطباء وكذلك المواطنين المترددين على القسم وقد تم في هذا الإطار إصدار التوجيهات اللازمة.

جاء ذلك في إطار الجولات المكثفة للمرور على المستشفيات التي يقوم بها مدير المستشفيات ، لزيادة الحالةالانضباطية وزيادة الفعالية وضبط إيقاع العمل وتحسين الخدمة الصحية المقدمة، وذلك بحضور الدكتور عبدالرؤف إبراهيم حمد ، مدير ادارة المستشفيات وفريق من الادارات المعنية بالمديرية .

وفي سياق متصل، عقدت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اجتماعاً موسعاً بجميع مديري الادارات الصحيه بالمحافظه وبالرائدات الريفيات بانحاء المحافظه والتثقيف الصحي والمديريه والادارات الصحيه ، وذلك لمتابعة سير الفرق الخاصة بمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

واكدت وكيل الوزاره، على زياده عددالفرق المتحركه للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنه والغير ساريه، مشبرة إلى ان هذا المبادره الرئيسيه تولي اهتماما كبيرا لدي الاراده السياسيه ومعالي وزيره الصحه من أجل صحه افضل للمصريين مع اتخاذ كافه الإجراءت الاحترازيه والوقائيه أثناء عمليه الفحص والاهتمام الشديد بهذه المبادره الكشف عن الأمراض الغير مزمنه والكشف المبكر عن أورام الثدي.

اوضحت سلام، أن هذه المبادره تخدم قطاع كبير وشريحه مهمه لابناء محافظه كفرالشيخ، جاء ذلك بحضور الدكتور وائل محمد سرحان وكيل ثان المديريه والدكتوره ناجا عاطف مدير اداره تنظيم الاسره بالمديرية.