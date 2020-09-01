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"صحة كفر الشيخ": هدفنا الارتقاء بالمنظومة لإرضاء المواطن

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سمر عبد الرحمن
02:04 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
اجتماع وكيل صحة كفر الشيخ

اجتماع وكيل صحة كفر الشيخ

أكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هدف المديرية هو الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة لإرضاء المواطن، في ظل الأوضاع الحالية وانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة المتابعة وتقييم الأداء، بعنوان "أثر المتابعة فى تحقيق هدف المؤسسة"، بديوان عام المديرية، وبحضور محمد رمضان جعدر مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

وجرى مناقشة أوضاع المؤسسات الصحية بنطاق المحافظة، وكيفية رفع مستوى الأداء ودور إخصائيين المتابعة التابعين للمديرية فى ذلك، وكلفت بالارتقاء بالمنظومة الصحية بنطاق المحافظة والعمل على تكثيف المرورات في الفترة القادمة، وتلافي السلبيات أولًا بأول.

كما وجهت وكيل وزارة الصحة، بالشكر للحاضرين على الدور الذي يقومون به، وألقت كلمة خلال الاجتماع عن دور المتابعة الحيوى في العمل مؤكدة تكامل جميع الإدارات لتحقيق رضا المواطنين عن منظومة الصحة.

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