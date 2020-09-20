بريطانيا تفرض عقوبات قاسية على غير الملتزمين بإجراءات كورونا

أعلنت بريطانيا إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بعد تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من مواجهة البلاد لموجهة ثانية من الوباء.

وشملت التدابير الجديدة المواجهة للتفشي، غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، تطبق على الأشخاص الذين يخالفون إجراءات محددة تم فرضها على المواطنين، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأكد جونسون، أنه اعتبارًا من يوم 28 سبتمبر الجاري، فإن كل مواطن ملزم بعزل نفسه ذاتيا في حال ثبتت إصابته بفيروس كورونا أو تم إبلاغه بضرورة ذلك من قبل برنامج الفحص والتعقب التابع لهيئة الخدمة الصحية الوطنية.

وتفرض الإجراءات الجديدة على من تظهر نتائج فحوصاتهم إيجابية بالالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام، أما الذين يعيشون مع أشخاص ظهرت عليهم أعراض أو كانت نتيجة فحوصهم إيجابية فيتوجب عليهم حجر أنفسهم 14 يوما.

وأوضحت الإدارة البريطانية أن الغرامات الجديدة ستبدأ من ألف جنيه إسترليني لمن يخالف اجراءات الحجر بعد السفر، لترتفع إلى 10 آلاف جنيه في حال تكرار المخالفة، أما أسوا المخالفات فتتعلق بالشركات التي تهدد الموظفين الذين يعزلون أنفسهم بالتسريح.

ولدفع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات، فأصبح من حق ذوي الدخل المنخفض، المطالبة بمبلغ إضافي قدره 500 جنيه، إذا لم يتمكنوا من العمل من المنزل خلال فترة الحجر، وقال جونسون عن هذا الأمر: "بينما يبذل معظم الناس قصارى جهدهم للامتثال للإجراءات، لا أريد أن أرى وضعا يشعر فيه أشخاص أنهم غير قادرين ماليا على عزل أنفسهم".