إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بحي سخا بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه عاين قطعة أرض بحي سخا التابع لمركز ومدينة كفرالشيخ، وسيتم إقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، لخدمة أطفال وتلاميذ الحي على مساحة 2000 متر مربع، وذلك للقضاء على الفترة المسائية وتقليل الكثافة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه اتفق مع اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، على بدء إنشاء المدرسة، والتي تتكون من دور أرضي و4 طوابق، بإجمالي 9 فصول، وسيتم الانتهاء منها سريعاً لاستيعاب الكثافة الطلابية، استجابة لمطالب ومناشدات أهالي حي سخا، لافتاً أنه سيتابع باستمرار مراحل إنشاء المدرسة، على أن تبدأ الدراسة فيها من العام الدراسي المقبل 2021 /2022.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، افتتحا 5 مدارس جديدة قبل بداية العام تضم 75 فصلاً بـ 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه.