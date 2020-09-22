محافظ كفر الشيخ: رؤساء المراكز والمدن يشرفون على حملات النظافة

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، وحملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبد الناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، ومداخل ومخارج المدينة، وقريتي المنشأة الكبري، والحرية، وأشرف على رفع كفاءة وتحسين منظومة النظافة العامة والتجميل بقرية الحرية، فضلا عن صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بقري البكاتوش، وكوم بليدة، ميت الديبة.

كما أشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري القصابي، والقن، وبرية لاصيفر، وتابع حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري القن، والبلاصي، والفقهاء القبلية، وسد خميس. وتابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، بمتابعة حملات النظافة العامة، ورفع كفاءة وتمهيد الطرق، فضلاً عن إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، بالإضافة إلي تسوية شوارع الفتح، والجيش، وطابونة الفار.

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي أعمال النظافة وإزالة المخلفات والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، و نقلها إلى المقالب العمومية، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، وذلك بالتوازى مع أعمال التطهير والتعقيم التى تتم بكافة الأنحاء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأشرف على علي إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بالمدينة، ونقلها إلى المقالب العمومية،بالإضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد بطريق الحامول بلطيم بنطاق الوحدة المحلية لقرية البنا.. وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس،حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق وتفريغ صناديق القمامة بالمدينة، وقرية برنبال،وتابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق، ومداخل ومخارج المدينة، فضلاً عن أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار.