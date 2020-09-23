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"نور الدين" يستقبل رئيس الأبنية التعليمية لافتتاح 5 مدارس جديدة

كتب:

سمر عبد الرحمن
10:34 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس هيئة الأبنية لافتتاح مدارس

محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس هيئة الأبنية لافتتاح مدارس

استقبل محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قبل قليل، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لافتتاح 5 مدارس جديدة بالمحافظة، تم إنشاؤها بتكلفة بلغت 40 مليون و250 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الكريم ، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس حمودة نعمان، نائب مدير الفرع بالمحافظة، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات بفرع الهيئة بكفر الشيخ.

ووفقاً لبيان صادر عن المحافظة، تضم المدارس الجديدة 75 فصلاً، لخدمة أبناء 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، بهدف تخفيف كثافة الفصول للطلاب.

ولفت البيان إلى أنه سيتم افتتاح مدرسة "المنشاة الكبرى" الثانوية، التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتتكون من 11 فصلاً، بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ومدرسة "حصة الغنيمي"، التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتحتوي 18 فصلاً، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة "كفر الخير" للتعليم الأساسي، بإدارة دسوق التعليمية، وتتكون من 11 فصلاً، بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه.

وأضاف البيان أنّ المدارس الجديدة، المقرر افتتاحها، تتضمن أيضاً مدرسة "الكوم الكبير" للتعليم الأساسي، بإدارة دسوق التعليمية، وتتكون من 22 فصلاً، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة "الحمراء" الثانوية، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وبها 9 فصول، بتكلفة 6 ملايين و600 ألف جنيه.

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