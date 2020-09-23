"نور الدين" يوجه بسرعة توصيل الغاز للإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ

وجه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بسرع الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لقاطني وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة كفر الشيخ، خلف محكمة الأسرة، في استجابة للشكاوى التي تقدم بها الأهالي على مدار عامين.

وعقد محافظ كفر الشيخ اجتماعاً مع عدد من المواطنين، بحضور السكرتير العام العام المساعد، اللواء ياسر حفناوي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث المشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة والمشروعات المتوقفة، حيث كلف رئيس مدينة كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، بسرعة إصدار التصاريح اللازمة للبدء في أعمال الحفر فوراً، وتكليف الشركة المنفذة لتوصيل الغاز وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وفي سياق متصل، تتواصل أعمال مد الخطوط الأرضية لشبكة الغاز في مدينتي بلطيم وبيلا، حيث أكد "نور الدين" أنه يجري العمل في شارع "جمال عبد الناصر"، بمدينة بلطيم، وبشارع "بورسعيد"، في مدينة بيلا، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً لبحث استكمال المشروعات المتوقفة بالمحافظة.