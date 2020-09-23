عاجل.. "الوزراء": "المثلث الذهبي" يضم 75% من المصادر التعدينية لمصر

وصف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، منطقة "المثلث الذهبي بأبو طرطور في قنا"، إحدى أكثر المناطق الاقتصادية ثراءً من حيث نسبة المصادر التعدينية في مصر، وتبلغ مساحته حوالي 9 آلاف كيلومتر مربع.

وقال "المركز"، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف" نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، إن "المثلث" ثري بالمعادن الفلزية واللافلزية.

وأشار إلى وجود معادن الحديد، والنحاس، والذهب، والفوسفات في "المثلث الذهبي"، مشيرا إلى أنه يحوي 75% من المصادر التعدينية لمصر كلها، والنسبة الأكبر من احتياطات الفوسفات في مصر.

وشدد "معلومات الوزراء"، على أن المعادن الموجودة بـ"المثلث"، تجعله يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في تشييد العديد من المصانع الجديدة في مختلف المجالات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارا جمهورياً حمل رقم 341 لسنة 2017 بشأن إنشاء "المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي".

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد في عدد صدر خلال عام 2017، على انه تعتبر منطقة اقتصادية خاصة وفقا لأحكام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليها الاراضي الواقعة في منطقة المثلث الذهبي (القصير- سفاجا- قنا- فقط) بمساحة قدرها 2 مليون و228 ألفا و754 فدانا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخل تلك المساحة.

وتضمن القرار الجمهوري احتفاظ القوات المسلحة بملكياتها للأراضي داخل المساحات كمناطق استراتيجية تخص شئون الدفاع عن الدولة.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة الأسبق، صرح بأن خطة الدولة لإقامة مشروع "المثلث الذهبي"، تستغرق قرابة 30 عاماً.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء وقت مناقشة "المجلس" قرار إنشاء "المنطقة"، أن كل الـ30 عاماً، تتضمن 6 مراحل لتنفيذ المشروع، كل مرحلة منها تستغرق 5 سنوات، موضحاً أنه يعتمد على 3 محاور رئيسية وهى التعدين والصناعات التعدينية والزراعة والصناعات الزراعية والسياحة.