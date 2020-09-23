عاجل.. مصادر قضائية: قتلى محاولة الهروب بطرة مدانون في "أنصار الشريعة"

قالت مصادر قضائية إن المحكوم عليهم بالإعدام والذين لقوا مصرعهم بعد إحباط محاولة هروبهم اليوم، داخل سجن طرة، من بينهم 3 مدانين محكوم عليهم بالإعدام في قضية أنصار الشريعة، وهم المحكوم عليهم الإرهابيون السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

بينما المحكوم عليه الرابع الذي لقي مصرعه هو الإرهابي حسن زكريا معتمد مرسي، والمحكوم عليه بالإعدام لإدانته بقتل طبيب مسيحي داخل عيادته بمنطقة الساحل، ويعتنق الفكر التكفيري.