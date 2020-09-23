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طلاب الأكاديمية العربية للعلوم يبتكرون روبوت تعقيم وآخر لإطفاء الحرائق

كتب:

محمود البدوي
07:02 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
طلاب مصريون يصممون روبوت للتعقيم.. وآخر لإطفاء الحرائق

طلاب مصريون يصممون روبوت للتعقيم.. وآخر لإطفاء الحرائق

ابتكر طلاب معهد الدراسات التقنية والمهنية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، روبوتات للتعقيم وحماية الأرواح من فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، وآخر لإطفاء الحرائق بشكل آلي.

وقال أحد الطلاب القائمين على المشروع، ويدعى محمود الجمل، خلال تقرير عرضته قناة "الغد" الإخبارية، إن الفكرة جاءتهم بعد الأحداث الأخيرة لأزمة فيروس كورونا، حيث يعمل الروبوت الأول على تطهير الأماكن عبر أحد التطبيقات على الهاتف المحمول، والثاني لإطفاء الحرائق.

وفي السياق أكد مدير معهد الدراسات التقنية والمهنية، الدكتور أحمد شعير، أن طلاب الأكاديمية قرروا تقديم ابتكارهم بعد عمل أبحاث باستخدام الميكاترونيكس والتحكم عن بعد.

وقال أحد الطلاب القائمين على مشروع روبوت إطفاء الحرائق إن روبوت الإطفاء يعمل بطريقتين، ويتم التحكم فيه عن بعد وعن طريق الواي فاي، ووجد هؤلاء الشباب وسيلة لخدمة البشر فقدموا ابتكارات تسهم في منع سقوط مزيد من الضحايا.

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