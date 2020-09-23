تطوير مسرح وقصر ثقافة مدينة الطور الشهر المقبل

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بدء المرحلة الثانية من تطوير مدينة الطور في منتصف الشهر المقبل، والتي تشمل تطوير قصر ثقافة طور سيناء الواقع بجوار المحكمة، وتطوير المسرح المكشوف ليصبح منارة للثقافة والفنون والآداب علي أرض المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة.

وأشار إلى أن المحافظة ستتحمل جزءا من التكلفة، والباقي تتحمله وزارة الثقافة، وقال إنه جرى تأجيل الافتتاح الذي كان مقررًا هذا الأسبوع إلى أكتوبر المقبل.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء المحافظ بعدد من مواطني مدينة الطور ومشايخ وعواقل القبائل البدوية، بحضور اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء واللواء نادر حنفي السكرتير العام، اللواء مجدي الوصيفي السكرتير المساعد للاحتفال بما تم إنجازه علي أرض مدينة الطور.

واستعرض المحافظ أعمال تطوير المرحلة الأولي والتي شملت الكورنيش وممشي أهل مصر وميادين المحافظة وشارع ٣٠٦، وطالب المحافظ المواطنين بضرورة المحافظة علي ما تم إنجازه الفترة السابقة، وأعلن عن احتفالية كبري للأيتام الشهر القادم وتكريمهم وتسليم مساعدات للمقبلات علي الزواج سوف تقام في ٢٢ اكتوبر القادم.

وقال إنه جار تطوير قاعة الديوان العام للمحافظة وسيجري افتتاحها الشهر القادم، موضحا أن ديوان عام المحافظة أصبح يضم قاعتين لتنظيم أي لقاء أو احتفالية، وقال إن شعار نحن نستطيع الذي أطلقه الرئيس السيسي هو الدافع الرئيسي وراء انجاز أعمال التطوير في اقل من ستة شهور.