محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير قاعة الديوان العام

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مدينة الطور أصبحت عاصمة حقيقية عقب أعمال التطوير التي تجري حاليا بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه، موضحا أن المحافظة تقوم بتطوير المدينة بكل ما فيها من شوارع وبنية تحتية ومرافق عامة حتي تكون جاذبة للسياح.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد المحافظ لقاعة الديوان العام للمحافظة بمدينة الطور يرافقة اللواء نادر حنفي السكرتير العام واللواء مجدي الوصيفي السكرتير المساعد، واستعرض اللواء نادر أعمال التطوير التي تجري حاليا والتي تشمل تغيير كامل البنية الأساسية في القاعة حتي تليق بإقامة المؤتمرات واللقاءات.

أكد السكرتير العام أن التطوير يشمل مقاعد وتطبيقات وشاشات عرض وحدات كاميرات وصوت، وتستوعب القاعة الجديدة قرابة 300 فرد.

أضاف حنفي أن القاعة كانت تشهد كل الاحتفالات والفعاليات التي تجري داخل الديوان العام ولم يتم تطويرها منذ أكثر من 20 عاما، وحول التكلفة قال إن التكلفة لن تقل عن 50 مليون جنيه.

يذكر أن المحافظة أنشأت قاعة اجتماعات خاصة مزودة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة وجري افتتاحها قبل شهرين بتكلفة قاربت على 100مليون جنيه.