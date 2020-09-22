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تعليم جنوب سيناء يناقش خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

تطبيق إجراءات التباعد والمسافات الآمنة والتهوية الجيدة

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حماده الشوادفي
04:55 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الاجتماع

الاجتماع

شهد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الذي عقده الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، ومسؤولي الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيجرى اتخاذها بداية العام الدراسي الجديد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ورفع درجة الاستعداد لمواجهته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالتطهير والتعقيم اليومي، وتطبيق إجراءات التباعد والمسافات الآمنة، والتهوية الجيدة، ورفع الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور، وطرق رصد الفيروس، بالتنسيق مع مديريات الصحة.

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