صحة جنوب سيناء: مستعدون للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع "التعليم"

عقد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة آلية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي ستتبع داخل المدارس للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد كيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين العاملين بقطاعي الصحة والتعليم بالمحافظة، للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، داخل المدارس لمنع انتشار العدوى بين الطلاب.

وقال وكيل وزارة الصحة إن قطاع الطب الوقائي بالمديرية جاهز ومستعد لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية داخل المدارس للتصدي للفيروس، من خلال حملات نظافة، وندوات توعية، وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيجري وضع آلية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس، تقوم بتنفيذها مديرية الصحة بالتنسيق مع المدارس، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور لهم دور مؤثر وفعال في رفع الوعي والتثقيف الصحي للطلاب.

وطالب وكيل وزارة الصحة بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بوضع مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب، والتطهير الدوري للأسطح بصفة مستمرة، مع توفير المستلزمات والمطهرات، وغسل اليدين بصفة مستمرة، واتخاذ اللازم نحو المحافظة علي تهوية الفصول، ومنع التدخين داخل المدارس، لتوفير مقومات بيئة صحية داخل المدارس.