القصة الكاملة للمحكومين بالإعدام في طرة: أسسوا كتائب أنصار الشريعة

4 إرهابيين محكوم عليهم بالإعدام لقوا مصرعهم، على يد قوات الشرطة بعدما أحبطت محاولة هروبهم من سجن طرة، ومن بين المحكوم عليهم، 3 إرهابيين صادر بحقهم حكم حضوري بالإعدام، في قضية أنصار الشريعة، وهم المؤسس الإرهابي السيد السيد عطا، وعمار الشحات ومديح رمضان.

وبتاريخ 14 أكتوبر 2018، عاقبتهم محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بالإعدام شنقا، وطعن المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، وبتاريخ الأول من يوليو الماضي، قضت بتأييد وإقرار حكم الإعدام.

ونسبت النيابة العامة إلى المحكوم عليهم اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" الإرهابي والانضمام له وتولي قيادة فيه، و"قتل 10 من رجال الشرطة من بينهم ضابط خلال عمليات متفرقة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات دون تصريح.

ونسبت النيابة للمحكوم عليه الأول السيد عطا أنه في الفترة من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة "كتائب أنصار الشريعة" التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

واعترف الإرهابي "عطا" تفصيلا باعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته كما اعترف بحيازة أسلحة، مشيرا إلى أنه في إطار قناعته بتلك الأفكار ارتبط بالمتهمين محمد عبدالرحمن جاد محمد ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع اسمه الحركى عمر ومحمد أحمد توفيق حسن ومحمد عبدالرحمن عبده حسن والمتوفى أحمد عبدالرحمن أحد أعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، وتدريسهم العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية على يديه.

وأضاف أنه ارتبط بأحد قياديي تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس ويدعى محمد عبدالرحيم وتقابل معه فى أعقاب أحداث ثورة 30 يونيو حيث عرض عليه إنشاء جناح دعوى يتولى ضم عناصر جدد إلى التنظيم تحت مسمى «كتائب أنصار الشريعة» وعلى إثر موافقته كلفه سالف الذكر بإعلان بيان تأسيس تنظيم يسمى كتائب أنصار الشريعة على شبكة التواصل الاجتماعى وأن الغرض من تأسيسة استهداف قوات الشرطة بدعوى الانتقام منهم، ثم يتبع بيان عن قيام المتوفى أحمد عبدالرحمن والمتهم الثالث المكنى خالد بارتكاب عدة عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الشرطة.