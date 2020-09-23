لطفي لبيب يرتل آية من القرآن على الهواء: بعدي عن التمثيل استراحة محارب

قال الفنان القدير لطفي لبيب، إنه يّحمد الله في الوقت الحالي بشكل كبير رغم مرضه، "أنا حامد ربنا جدًا أوي على اللي أنا فيه، وبقول بعدي عن التمثيل بمثابة استراحة محارب، أنا بقيت أفضل دلوقتي، أنا سلكت طريق تاني غير التمثيل وهو الكتابة"، موضحًا أنه يقوم بكتابة بعض الأعمال الدرامية.

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، أنه قام بكتابة "الكتيبة 26" وانتهى مؤخرًا من كتابة مسلسل وسلمه لشركة الجبرية، حيث قام بتسليم شركة الانتاج أول 20 حلقة من المسلسل، ساخرًا: "أنا قاعد بكتب، يعني هلعب رياضة مثلا، أبقى بكذب عليكم لو قولت كده".

وأوضح الفنان القدير، أنه قد قرأ التوراة والإنجيل والقرآن، ومن الطبيعي والمفترض أن يقوم كل إنسان بعمل ذلك، موضحًا أنها ثقافة دينية، "لازم أعرف المجتمع اللي أنا فيه شكله إيه"، موضحًا أنه يستمتع بسماع الشيخ مصطفى إسماعيل، خاصة عند قراته لسورة النمل، وتلا لبيب آيه من الآيات من سورة النمل على الهواء.