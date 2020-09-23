ننشر أسماء 131 مرشحا لـ"النواب" على القائمة الوطنية قبل التقدم بأوراقهم

تستعد القائمة الوطنية التقدم بأسماء مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب، بعد الانتهاء من وضعها، وتجهيز ملفاتهم، والتي تكشف عن اعتمادها على نسبة كبيرة من الوجوه الجديدة التي تخوض الانتخابات لأول مرة، بينهم عدد كبير من الشباب والمرأة.

وحصلت "الوطن" على أسماء 131 مرشحا من المقرر أن يخوضوا الانتخابات باسم القائمة الوطنية، بينهم من أعلن ترشحه بالفعل على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر لم يعلن.

وحرصت القائمون على القائمة الوطنية على الدفع بعدد من الشخصيات الشابة التي تخوض غمار الانتخابات لأول مرة، فيما خلت من أسماء شخصيات أخرى بارزة، من المتوقع أن تخوض الانتخابات بشكل فردي.

ويقود مشاورات إعداد "القائمة الوطنية"، "حزب مستقبل وطن" وهي تضم 12 حزبًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأحزاب المعلن عنها حتى الآن: "حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري، حزب الإصلاح والتنمية، حزب التجمع، حزب إرادة جيل، حزب الحرية المصري، حزب العدل، وحزب المؤتمر". إضافة إلى حزب الوفد الذي لم يحسم موقفه النهائي حتى الان وسط خلافات داخلية.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح لماراثون الانتخابات يوم 26 سبتمبر الجاري طبقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب القانون ينقسم انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منه.

وستجرى انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج على مرحلتين، الأولى في الخارج ستقام أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثانية في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وتبدأ المرحلة الأولى في الداخل أيام 24 و25 أكتوبر، وتقام المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر.

1- محمود بدر

2- أحمد سمير

3- أحمد زيدان

4- إيهاب العمدة

5- محمد ماهر

6- إيهاب الطماوي

7- مرثا محروس

8- شادية خضير

9- غادة عجمي

10- يوسف الحسيني

11- صفي الدين خربوش

12. أحمد فتحي

13- محمد تيسير مطر

14- أميرة صابر

15- علاء عابد

16- عبدالوهاب خليل

17- نافع عبدالهادي

18- صلاح أبو هميلة

19- سعد الجمال

20. أيمن أبو العلا

21. مصطفى بكري

22- كريم درويش

23- مايسه عطوه

24- صبورة السيد

25- هند رشاد

26- ماهياتاب محمد

27. سحر الجزار

28 - غادة حسن

29 - ابتهاج الطوخي

30 - الفت كامل

31 - المستشار أحمد سعد الدين

32 - فريدة الشوباشي

33 - هشام الحصري

34 - يسري المغازي

35 - محمد المرشدي

36 - أحمد العوضي

37 - فوزي فتى

38 - السيد سمير

39 - طارق الخولي

40 - مصطفى الإمام

41 - إيناس عبدالحليم

42 - ولاء عبدالفتاح

43 - نسرين عمر

44 - شيماء محمود نبيل

45 - ميرفت عازر

46 - عاطف ناصر

47 - أحمد بدوي

48 - محمد عطية الفيومي

49 - حسن عمر حسنين

50 - سلاف درويش

51 - عبدالله أحمد

52 - اميرة العادلي

53 - محمد عبدالعزيز

54 - مي كرم جبر

55 - هالة أبو السعد

56 - عبد الحميد الدمرداش

57 - هيام الطباخ

58 - هدى الطنباري

59 - مني عبد العاطي

60 - دميانة لويس

61 - عمرو درويش

62 - محمد فوزي الرفاعي

63 - اللواء سعيد عمارة

64 - عاطف مغاورى

65 - سلمى مراد

66 - ضحى عاصى

67 - علاء عصام

68 - مارسيل سمير

69 - أحمد السجينى

70 - أشرف رشاد عثمان

71 - سحر طلعت مصطفى

72 - سوزى ناشد

73 - محمد مصيلحى

74 - أحمد مهنى

75 - السيد الشريف

76 - سامى فتحى سوس

77 - اللواء الهامى البارودى

78 - أحمد نشأت منصور

79 - طارق رضوان

80 - عبلة الهوارى

81 - سحر صدقى

82 - أشرف رشاد الشريف

83 - هشام الشعينى

84 - رحاب الغول

85 - معتز محمد محمود

86 - محمد الجارحى

87 - عماد سعد حمودة

88 - ابتسام أبوطالب

89 - يوسف الشاذلى

90 - بثينة يوسف

91 - أحمد فتحى

92 - أحمد مقلد

93 - عمرو يونس

94 - غادة علي

95 - نشوى الشريف

96 - رشا أبو شقرة

97 - أحمد رمزي

98 - هادية السعيد

99 - إيمان عبدالقادر

100- محمد إسماعيل

101- رحاب عبدالغني

102- خالد بدوي

103- رشا فايز

104- طلعت عبد القوى

105- أحمد يحيى الجحش

106- محمد كمال مرعي

107- على محمد عز

108- محمد أحمد زايد

109- عبد الهادي القصبي

110- موسى صقر عبد الفتاح

111- منال رسلان

112- أمال عبد الحميد

113- دعاء عريبي

114- رشا رمضان

115- سحر العشري

116- ليلي أبو إسماعيل

117- ميرفت مطر

118- عبدالمنعم أمام

119- سامر محمد التلاوي

120- فخري عبدالله طايل

121- أحمد محمد الخشن

122- محمد وفيق عزت

123- عباس عصمت السادات

124- أحمد بهاء شلبي

125- هناء سرور

126- شيرين القشاش

127- شيرين طايل

128- غادة قنديل

129- سلمي مراد

130- مها أبو سالم

131- حنان بشار