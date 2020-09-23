أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات "النواب" بالمنوفية

أكدت مصادر حزبية لـ"الوطن"، الانتهاء من القائمة الوطنية من أجل مصر في محافظة المنوفية، موضحًا أن أعضاء القائمة قدموا اليوم أوراق ترشحهم للجنة انتخابات مجلس النواب.

وشملت قائمة المرشحين علي القائمة في محافظة المنوفية، كلًا من سامر محمد التلاوي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، وفخري عبدالله طايل أمين لجنة العلاقات بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وأحمد محمد الخشن عضو مجلي النواب الحالي، ومحمد وفيق عزت، وعباس عصمت السادات، وأحمد بهاء شلبي.

كما شملت القائمة الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة، وشيرين القشاش عضو مجلس النواب الحالي، والدكتورة شيرين طايل، والدكتورة غادة قنديل، وسلمي مراد، ومها أبو سالم، وحنان بشار عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية.

وتشهد الانتخابات في محافظة المنوفية، منافسة شرسة على النظام الفردي في العديد من الدوائر الإنتخابية، ومن أبرز تلك الدوائر، شبين الكوم، والباجور، وتلا والشهداء، وتقدم حتي الان 129 مرشحًا بأوراقهم للجنة تلقي أوراق المرشحين لإنتخابات مجلس النواب.