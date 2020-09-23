لطفي لبيب: نفسي أجوز بنتي قبل ما أموت ومراتي بتدلعني

كشف الفنان القدير لطفي لبيب، العديد من أسراره الأسرية، فذكر أن بناته بالفعل يهتمون به للغاية، "بناتي بيدلعوني، ومراتي مش سايبلهم فراغ، بتدلعني هيا كمان، محدش يقدر يعيش بدون دلع، كل طلباتي مجابة، بحب أروح مكتبي وأقعد في البلكونة وأتفرج عن الناس وأستمتع".

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة و سهير جودة: "ميفوتش أسبوع إلا لما بنت من بناتي تجيلي، وفيه واحدة عايشة معايا اللي هي الصغيرة كريستينا ، نفسي أجوزها وأفرح بيها قبل ما أموت، فيه رحيل الكل متفق عليه".

وعن صداقاته، قال: "أنا أعيش في خريف العمر، وخريف العمر يعني أجد أوراق الشجر والصداقات تتساقط سواء صداقات أو معارف والشجرة بتفضى، مجموعة كبيرة جدًا يرحمهم الله، وفيه ناس عايشة محمد مصطفى المخرج وسعيد حامد المخرج".