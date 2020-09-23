لطفي لبيب يشيد بكلمة السيسي بالأمم المتحدة: قال كل ما يخطر على بالنا

قال الفنان القدير لطفي لبيب، إنه يهتم في الوقت الحالي بمتابعة الأخبار السياسية، موضحًا أن آخر ما شاهده في التليفزيون المصري هو خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "عاوز أقول بعد كلمة الرئيس مبروك لسيدات مصر، الرئيس تحدث عن تمكين المرأة".

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، أن الرئيس تحدث في كل ما يخطر على بال الإنسان المصري أمام الأمم المتحدة، "المرأة ليها 25% من البرلمان، رغم إن ليا تحفظ على بعض قوانين المنظمة للبرلمان".

وتابع: "كان نفسي عضو البرلمان يقضي دورتين فقط، عشان توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف عناصر جديدة والتعود على الديمقراطية"، موضحًا أنه يُتابع في الوقت الحالي الدراما المصرية، معتبرًا أن مصر من أكثر الدول المصدرة للدراما للدول العربية، "لازم نبقى أقوياء جدًا في الدراما عشان نقدر نصدر ونفتح أسواق".