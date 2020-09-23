لطفي لبيب عن اعتزاله التمثيل: نُصي مش سليم ولما بتحرك بتسند على حد

قال الفنان القدير لطفي لبيب، إنه أعلن في وقت سابق أنه حاليا شبه معتزل التمثيل، كون الممثل لابد أن يكون لديه شعلة نشاط وحركة، ولا يكون به شيء يعيقه عن الحركة من أجل تنفيذ إبداعات الآخرين، وهم الكاتب والمخرج.

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، على شاشة "cbc"، أنه يجب أن يكون الفنان سليمًا صحيًا، " أنا لا، أنا مش سليم، نصي مش سليم، لما أتحرك بتسند على حد".

وتابع: "ده مينفعش، طبيعي لما أقول أعتزل هما المفروض يدركوا ده، أنا خلاص، أنا سعيد جدا جدا بحياتي، بشوف أكتر ما بتشاف، قاعد بتفرج وأشوف، إحنا في عهد الفرجة، كل حاجة بتتغير من الألف للياء، كل حاجة، إيه الجمال ده".