7 معلومات عن الإرهابي عمار الشحات عضو "أنصار الشريعة".. قُتل في حادث "طره"

لقي 4 عناصر إرهابية مصرعهم اليوم في سجن طرة، بعدما نجحت قوة تأمين السجن في إحباط محاولة هروبهم، ومن بينهم الإرهابي عمار الشحات، أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها بالإعدام في قضية تأسيس والانضمام لأنصار الشريعة وقتل أفراد شرطة.. وتقدم الوطن في تقريرها التالي معلومات عن الإرهابي المذكور:

- اسمه بالكامل: عمار الشحات محمد السيد.

- يعد الإرهابي المذكور من أبرز وأخطر العناصر الإرهابية في التنظيم، وأكثرهم تشددا.

- سبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين لإدانته بإهانة المحكمة، خلال الجلسة العلنية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتاريخ 16 أكتوبر 2016.

- حينها خرج الإرهابي من القفص ووجه عبارات غير لائقة للقاضي، فحرك الأخير الدعوى الجنائية قبله.

- عاقبته المحكمة بالإعدام شنقا في 14 أكتوبر 2018، مع اثنين آخرين هما مادح رمضان والسيد عطا مؤسس كتائب أنصار الشريعة.

- تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي نظرته على مدار عدة جلسات.

- بتاريخ الأول من يوليو الماضي، رفضت محكمة النقض الطعون، وأيدت إعدامه والمتهمين الآخرين.