لطفي لبيب: "معنديش أي حسابات على مواقع التواصل.. حد يبيع دماغه لجهاز؟"

قال الفنان القدير لطفي لبيب، إنه ليس له أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يلقى أي اهتمام بتلك المواقع، "بشتري دماغي، حد يبيع دماغة لجهاز"، موضحًا أنه يعرف الأخبار من التليفزيون من مصادرها والمصادر الموثوقة فيها، "مش هتابع أخبار من جهاز عليه كل الناس".

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية سهير جودة و مفيدة شيحة، على شاشة "cbc"، أن انحدار الأعمال الكوميدية تأتي بسبب قيام القطاع الخاص بعمل إرضاء لنوع معين من المواطنين، وأصبح القطاع العام أيضًا يتشبه بالقطاع الخاص، مما أفسد الذوق بعض الشيء.

وتابع :" لازم نحافظ على الكوميديا، مفيش حد بيضحكني غير الموقف، لا لفظ بيضحكني، ولا ضرب ولا حاجات من دي، فيه محمد هنيدي وأحمد حلمي محافظين على الكوميدي الجميل، وأشخاص آخرين لا تسعفني الذاكرة على تذكرهم، وأيضًا الفنان أشرف عبد الباقي".