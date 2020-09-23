المنافسة تشتعل مبكراً على مقعد "النواب" بالدائرة الأولى في بورسعيد

بدأت المنافسة تشتعل مبكراً على المقعد الفردي الوحيد في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى في محافظة بورسعيد، والتي تضم مناطق بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي، والتي شهدت تقدم 23 مرشحاً، حتى نهاية اليوم السادس لتلقي طلبات الترشيح، للفوز بذلك المقعد.

وبحسب مصادر سياسية ومراقبين فإن معظم المرشحين في الدائرة الأولى ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة، وبالتالي فإن ارتفاع عدد المرشحين، واحتدام المنافسة، قبل الإعلان رسمياً عن كشوف المرشحين، قد يؤدي إلى تفتيت أصوات الناخبين، ومن المرجح ألا يتم حسم المعركة على مقعد الدائرة في الجول الأولى من الانتخابات.

ومن أبرز المرشحين، الذين تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح، على مدار 6 أيام، منذ الخميس الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء، "حسن طارق عمار"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، الذي يحظى بدعم قوي من جانب الحزب، في مواجهة كل من رجل الأعمال "محمد نور"، رئيس شعبة السيارات، و"سامي الرشيدي"، عضو مجلس الشورى السابق، و"طه الجمل"، عضو مجلس الشعب السابق.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة بورسعيد الإبتدائية، برئاسة المستشار محمد البنداري، رئيس المحكمة، قد تلقت، في اليوم السادس أمس الثلاثاء، طلبات 3 مرشحين محتملين لخوض انتخابات مجلس النواب، ليرتفع إجمال المتقدمين إلى 42 مرشحاً، بينهم 8 سيدات.