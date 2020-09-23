الجامعات: تطبيق الإجراءات الاحترازية مستمر حتى انتهاء كورونا

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن خطط مكافحة كورونا والاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهته، مازالت مستمرة، سيتم التوسع في تطبيقها حتى الإعلان عن زوال المرض، مؤكدا أن نظام التعليم الهجين سيسهم في تقليل فرص انتقال العدوى والإصابة به بين طلاب الجامعات و أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات، إن مجلس الجامعة أقر نظام التعليم الهجين للعام الدراسي الجديد 2020، لافتا إلي أن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ستستمر حتى زوال المرض نهائيا و والاعلان عن وجود دواء له.

البحث العلمي فيما يتعلق بكورونا يسير بخطى إيجابية

وأكد أن البحث العلمي فيما يتعلق بكورونا يسير بخطى إيجابية موضحا أن الجامعة ساهمت في البحث العلمي فيما يتعلق بكورونا بالعيد من الأبحاث. وأضاف بيومي في تصريحات خاصة للوطن، أنه تم زيادة المصروفات الجامعية للكليات بنسبة بسيطة تماشيا مع التطور القائم على المناهج الدراسية في ظل التعليم الهجين، مشيرا إلي أن مصروفات الكليات العلمية 1200 جنيه و الكليات النظرية 1000 جنيه.

وقال الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، انه استعدادًا لتطبيق نمط "التعليم الهجين"، تم عقد عدد من ورش العمل عن تصميم وتحميل المقررات الدراسية إلكترونيًا بـ "كليات جامعة المنيا"، وفي ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و تحقيقا التباعد الاجتماعي في العملية التعليمية الجديدة المعتمدة على تطبيق نظام التعليم الهجين، مؤكدا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد مستمر حتي وجود علاج للمرض.

وأوضح عبدالنبي، أن الجامعة عُقدت أولى الورش بكليات التربية الرياضية، والسياحة والفنادق، والألسن، ودارت محاورها حول التعريف بالتعليم الهجين، ومراحل إنتاج المقررات الإلكترونية على شكل عرض تقديمي، وتوظيف قوالب التصميم الجاهزة، والتعرف على أسس التصميم التعليمي، والأخطاء الشائعة في تصميم المقررات والمواد التعليمية، ومعايير إنتاج وتحرير الفيديو والصوت الرقمي، وانتاج وتقويم الفيديو التعليمي، وطريقة نشر المقررات الإلكترونية بالمنصات على موقع الجامعة.

التعليم العالي: أكثر من 300 بحث علمي تم نشرههم في مجالات دولية

وكانت جامعة عين شمس قد انتهت من إعداد المقررات الإلكترونية للكليات النظرية الخمس المتبعة لنظام المنهج المعد مسبقاً وهي كليات ( الآداب، الحقوق، التجارة، التربية،البنات)، وذلك في إطار استعدادات جامعة عين شمس لاستقبال العام الجامعي الجديد 2020/ 2021، برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني و رعاية و إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وأوضح عبد الفتاح سعود أن الكثافة العددية الكبيرة لنسب إلتحاق الطلاب بهذه الكليات وفي ظل حرص الجامعة على مواكبة التطور الحادث في النظم التعليمية عالمياً و محلياً فضلاً عن ضرورة التماشي مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا على نظم التعليم، مضيفاً ان جامعة عين شمس استطاعت بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة و ما يتبعها من إدارات في الكليات الخمس سالفة الذكر، الإنتهاء من إعداد المقررات الإلكترونية لطلاب مختلف المراحل الدراسية بها.

وقال الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي لشئون العلاقات الخارجية، وعضو لجنة البحوث الإكلينيكة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إن البحث العلمي يسير بصورة إيجابية فيما يتعلق بأبحاث كورونا "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه تم تنشر أكثر من 300 بحث علمي بمجالات علمية دولية، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة وإهتمام من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بهذا الملف.