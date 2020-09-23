القوى العاملة تعلن أكثر من 6 آلاف فرصة عمل بمرتبات تصل لـ7000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عبر موقعها الإلكتروني توفير أكثر من 6 آلاف وظيفة شاغرة، في عدد من شركات القطاع الخاص، من خلال النشرة القومية للتشغيل رقم 421، خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.

وتضمنت النشرة التي أعدتها الإدارة العامة للتشغيل بالداخل التفاصيل الكاملة لعدد 6193 فرصة عمل مطلوبة داخل البلاد، وجاء الحد الأدنى لأجور الوظائف 1500 جنيه، ووصلت المرتبات إلى 7 آلاف جنيه في أحد التخصصات.

وجاءت التفاصيل الكاملة للوظائف المطلوبة، وعددها في كل شركة، والشروط المطلوبة والمميزات وطرق التواصل والتقديم، كما يلي:

ونوهت الوزارة عبر الموقع أن التقديم للوظائف المتاحة يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.