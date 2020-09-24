محافظ كفر الشيخ يتابع حالة مجند أصيب في حادث
كتب:
سمر عبد الرحمن
12:18 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
أصيب المجند محمد السعيد المتولي في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي، ما أدى لإصابته بنزيف في المخ، ونقله لمستشفى كفر الشيخ العسكري.
ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة الخدمات الطبية له بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، دون أن تتحمل أسرته أي تكاليف مالية، كما تابع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، لمتابعة حالة المجند المصاب.