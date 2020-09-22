محافظ كفر الشيخ: لدينا خطة لمواجهة أمطار الشتاء وزيادة مياه النيل

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تستعد لموسم الشتاء، بوضع خطة لمواجهة هطول الأمطار، إضافة لاحتمالية زيادة مياه نهر النيل.

وأضاف المحافظ، أنه تم مناقشة الاستعدادات لموسم الشتاء بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي أمطار تهطل على قرى ومدن المحافظة، أو زيادة في منسوب مياه نهر النيل، بالتعاون مع مديرية الأمن، والوحدات المحلية، والري، وحماية نهر النيل، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والتربية والتعليم، والميكانيكا والكهرباء، بالإضافة للاستمرار في عملية رصد ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم وضع خطة لمواجهة الأزمات، بتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وتم رفع الاستعدادات بالقطاعات خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرهم.