التأمين الصحي تخصص 3 مستشفيات لحالات كورونا التي تحتاج لتدخل جراحي

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهيئة شاركت في مواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة السابقة من خلال تجهير 29 مستشفى من إجمالي 37 هي عدد مستشفيات الهيئة، لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي إنه بعد قرار وزيرة الصحة الأخير لدينا فقط 3 مستشفيات تستقبل الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بكورونا وتحتاج إلى تدخل جراحي وهم بني سويف والفيوم ومدينة نصر.

"التأمين الصحي": فحصنا 194 ألفا و828 حالة مشتبة بكورونا في 28 مستشفى تابعة لنا

وأضاف "ضاحي" في حوار لـ "الوطن"، ينشر لاحقاً، أن أبرز تلك المستشفيات كان مستشفى التأمين في مدينة نصر وبني سويف والفيوم ومستشفى الصندوق بالمنصورة، لافتا إلى أن الهيئة قامت بتوفير جميع احتياجات المستشفيات من مستلزمات الوقاية والأدوية خلال الجائحة، فضلاً عن رفع قوة الأسرة الداخلية لاستقبال حالات كورونا من 1602 سريرا إلى 2331 سريرا بإجمالي زيادة 729 سريرا، كما تم رفع القوة الاستيعابية لأسرة الرعاية المركزة من 257 سريرا إلى 382 بإجمالي زيادة 125 سريرا، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي من 159 إلى 241 بإجمالي زيادة 82 جهازا.

ضاحي: للمرة الأولى التأمين الصحي يستقبل غير المنتفعين من المصريين والأجانب

وكشف "ضاحي"، أن الهيئة تمكنت من فحص عدد كبير جدا ًمن المصريين المترددين على طوارئ مستشفيات الهيئة وقتها حيث بلغ عددهم 194 ألفا و828 مواطنا، لافتاً إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي يستقبل بها التأمين الصحي غير المنتفعين من حالته من المصريين وكذلك الأجانب مرددا:" مجلس إدارة الهيئة وافق على استقبال حالات الأجانب في مصر" .

جدير بالذكر أن الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة، أصدر قرارًا بعدم منع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الطبي والمدرسين المكلفين بأعمال لجان الثانوية العامة، إلا من خلال اللجنة الطبية العامة.

وشدد القرار على أن الإجازة لا تسري للطاقم الطبي إلا بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي.