مصدر: ارتفاع شهداء طرة لـ4.. وإصابة "رئيس المباحث" في "واقعة الهروب"

كشف مصدر أمني عن ارتفاع أعداد شهداء حادث هروب سجن طرة إلى 4 بعد استشهاد فرد شرطة جديد متأثراً بإصاباته.

وأكد المصدر ذاته أن رئيس مباحث سجن طرة أصيب في الحادث إصابة خطيرة وتم حجزه في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأشار المصدر إلى أنه تم توجيه تعليمات لأفراد الشرطة بجميع السجون وأقسام الشرطة باتخاذ الحيطة والحذر وتشديد الاجراءات منعا لوقوع أحداث مشابهة.

وكان مصدر أمني صرح بأن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام لقوا مصرعهم، بينما يحاولون الهروب من سجن طرة، صباح اليوم.

وأضاف أن قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم:-

السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .