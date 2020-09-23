8 معلومات عن التكفيريين المقتولين في "حادث سجن طرة"

كشف مصدر أمني استشهاد ضابطين وفرد شرطة، اليوم، خلال محاولتهم منع 4 إرهابيين صادر ضدهم حكم نهائي بالإعدام ما أسفر عن مصرعهم.

"الوطن" تنشر 8 معلومات عن التكفريين الذين لقوا حتفهم اليوم:

- الإرهابيون ألقي القبض عليهم في 30 مارس 2014م لاتهامهم بتأسيس تنظيم جماعة "كتائب أنصار الشريعة في الفترة من أغسطس 2013 إلى مايو 2014.

- وُجه إليهم اتهامات بارتكاب وتأسيس جماعة كتائب أنصار الشريعة وقتل عدد من أفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار أغلبهم من الشرقية.

- في 8 أغسطس 2014 أحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة والذي وصل عددهم 23 متهمًا بينهم 6 هاربين.

- حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 مارس 2015 كأولى جلسات محاكمة أمام الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار شيرين فهمي.

- صدر ضدهم حكم بالإعدام في جولة المحاكمة الأولى، ثم تقدموا بطعن أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة المحاكمة مرة أخرى.

- قضت المحكمة في 14 أكتوبر 2019 بإعدامهم مرة أخرى

- قضت محكمة النقض برفض طعنهم وتأييد حكم الإعدام في 1 يوليو 2020.

- قتلوا خلال محاولتهم الهرب من سجن طره مساء اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020م.