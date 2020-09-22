ضحية جديدة لـ"التنسيق" في قنا.. "آية" تحاول الانتحار بسبب "الإعلام"

أُصيبت فتاة في العقد الثاني من عمرها، من محافظة قنا، بجروح بالغة في منطقة الرقبة، على خلفية محاولتها الانتحار، لعدم قدرتها على الالتحاق بكلية الإعلام.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً باستقبال مستشفى نجع حمادي العام الطالبة "آية أ. ش."، 18 سنة، مصابة بجروح في العنق، نتيجة محاولتها الانتحار بشنق نفسها داخل منزلها، في دائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة كانت ترغب في دخول كلية الإعلام، إلا أن مجموعها لم يؤهلها لتحقيق حلمها، حيث تلقت إخطاراً مؤخراً من مكتب التنسيق بترشيحها لكلية الحقوق، مما أصابها بحالة نفسية سيئة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

جاءت محاولة الطالبة "آية" الانتحار بعد أيام على حادث مأساوي شهده مركز دشنا بمحافظة قنا، حيث أقدمت طالبة في الصف الثاني الثانوي، تُدعى "أسماء خ."، 19 سنة، على الانتحار، بشنق نفسها داخل غرفتها، باستخدام "إيشارب"، نتيجة مرورها بأزمة نفسية.