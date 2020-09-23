"رضوان" يستعرض تقرير "الوطن": دعوة فرح تودى بحياة 4 بـ"كورونا"

سلط الإعلامي رامي رضوان، الضوء على تقرير نشرته صحيفة "الوطن" وحمل عنوان: "دعوة فرح ورقة عبور للآخرة مأساة أسرة فقدت 4 بـ"كورونا" في دمياط".

وأوضح "رضوان" خلال تقديمه لبرنامجه "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المأساة الحقيقية التي عاشتها أسرة "الفنجري" في دمياط، بعد وفاة 4 من أفرادها متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا"، بعد تلقي الأم دعوة لحضور فرح ابن شقيقها، لتعود من الحفل مصابة بالفيروس المستجد، بعدما انتقلت إليها العدوى من إحدى السيدات من الحضور، لتنقل بدورها العدوى، قبل وفاتها، إلى زوجها واثنين من أبنائها، الذين لحقوا بها جميعاً.

وفي نهاية استعراضه للخبر ذكر متابعيه بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كوورنا القاتل والذي يعاني منه كافة دول العالم.