هل يوجد فرق بين نزلات البرد والإنفلونزا .. "المصل واللقاح" تجيب

مع اقتراب فصل الشتاء والذي يتزامن مع عودة المدارس، ويصاحبه بدء موسم انتشار مرض الإنفلونزا الموسمية، نصح الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، بضرورة العمل على رفع المناعة للوقاية من مرض الإنفلونزا الموسمية، أحد أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية والمعدية بشكل كبير وواسعة الانتشار.

وأضاف " المحمدي" في تصريحات صحفية، أن نسب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، تقدر بأكثر من 10% من سكان العالم، لافتاً إلى أنها تتسبب في إصابة ما يزيد عن 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة، بينما تتراوح حالات الوفيات ما بين 250 ألفا إلى 500 ألف حالة وفاة حول العالم، مرجعاً سبب خطورة الإصابة وحالات الوفيات التي تحدث للمضاعفات التي قد تترتب على الإصابة بفيروس الإنفلونزا.

وأوضح " المحمدي"، أن فيروس الإنفلونزا دائم التغيير والتحور لتفادي مهددات حياته والتكيف مع الظروف البيئية المحيطة به، وتزداد قدرة الإصابة بالإنفلونزا على إحداث المضاعفات ووقوع الوفيات بين كبار السن وبعض الفئات المرضية من صغار السن والأطفال.

وأكد "المحمدي" وجود فرق كبير بين الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، موضحا ًأن كلا منهما مرض منفصل عن الآخر وله مسببه الذي يختلف عن مسببات غيره، وإن كانت الأعراض متشابهة لحد يصعب معه علي الشخص العادي التفريق بين نزلة البرد والإنفلونزا، ناصحاً باللجوء للطبيب المختص في حالة اشتداد الأعراض وعدم اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة.

ومن أعراض نزلات البرد انسداد أو سيلان الأنف والسعال مع وجود بلغم أصفر أو أخضر والتهاب في الحلق، آلام شديدة في الجسم يصاحبها صداع شديد وعطس أما أعراض الإنفلونزا قد يصاحبها عطس أو سيلان الأنف مع عطس أحياناً وسعال دون بلغم وآلام متفرقة في الجسم دون صداع وغثيان وقئ وارتجاف وتعرق .

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، هي الشركة التي تتولى توفير اللقاحات الخاصة بالأطفال وكذلك الأمصال المختلفة مثل سم الثعبان والعقرب والحية والنحل، وكذلك المسئولة عن توفير اللقاحات الموسمية والتي على رأسها تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والتي سوف تقدمه الشركة للجمهور خلال أيام.