خطوات اختبار سلامة عداد المياه لتجنب ارتفاع قينة الفاتورة

بحلول موعد استلام فاتورة المياه، يجد الكثير من المواطنين ارتفاعا في قيمة الاستهلاك الشهري الخاص به، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة المطالب بتسديدها، وفي أغلب الأحيان يكون الارتفاع ناتج عن خلل في العداد الخاص بالعقار، وفي تلك الحالة يجب التقديم على طلب فحص العداد الخاص بالعقار.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما نقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لفحص عداد المياه، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

المستندات المطلوبة للتقديم على طلب فحص عداد مياه

- يقدم المشترك طلب من المنتفع برغبته في فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- صورة آخر فاتورة مياه تم إصدارها.

- يترك المنتفع رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص به.

- آخر قراءة في العداد عند رفعه للفحص.

الإجراءات المطلوبة لفحص عداد مياه

- يقدم المنتفع طلب فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به لفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لها العداد محل الشكوى.

- يتجه المنتفع لسداد قيمة فحص العداد والمديونية، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يتجه فني الشركة للعقار المقصود لرفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

- يقوم المندوب بتركيب العداد مره أخرى حال كونه سليم، وإذا ثبت عدم سلامته يتم تغيير العداد التالف بآخر سليم.

- تصفية الحساب والتسوية وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

- حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدلا من التالف بعد سداد العميل قيمته.

يتم فحص العداد خلال 7 أيام من تقديم المستندات المطلوبة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.