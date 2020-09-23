اليوم السابع للترشح لـ"النواب": تزايد أعداد المتقدمين و"القائمة الوطنية" تراجع أوراق مرشحيها غدا

ارتفعت أعداد المرشحين المحتملين لمجلس النواب، سواء من الحزبيين أو المستقلين، الذين انتهوا من توقيع الكشف الطبى، وتقديم أوراقهم إلى لجان تلقى طلبات الترشح المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فى اليوم السابع من فتح باب التقديم الذى بدأ 17 سبتمبر الجارى، ويستمر حتى السبت المقبل 26 سبتمبر.

وقالت مصادر حزبية إنه من المقرر أن ينتهى المستشار محمد العنانى الممثل القانونى للقائمة الوطنية «من أجل مصر» من تلقِّى أوراق المرشحين على القائمة، غدا، لمراجعة جميع أوراقهم مع الأحزاب المشاركة فى التحالف، والتأكد من استيفائهم جميع الشروط التى أقرها القانون، تمهيداً لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، غداً. وأشارت المصادر إلى أنه لن يجرى الإعلان عن أسماء لمرشحى القائمة فى القطاعات الأربعة بالجمهورية، إلا من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

269 خضعوا للكشف الطبى فى الدقهلية

وواصلت لجان تلقى طلبات المرشحين استقبال المتطلعين بمقار المحاكم الابتدائية، وتلقت اللجنة المشرفة بمحكمة بورسعيد الابتدائية برئاسة المستشار محمد البندارى، أمس، أوراق 3 مرشحين محتملين لخوض الانتخابات ليصل إجمالى أعداد المتطلعين إلى 42 مرشحاً محتملاً، بينهم 8 سيدات. وفى الدقهلية اشتعلت حدة المنافسة على 21 مقعداً مخصصة للمحافظة، ووصل عدد الذين تقدموا بأوراق ترشحهم إلى 279، وإجمالى من أجروا الكشف الطبى ولم يقدموا طلب الترشح 269.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن 18 مرشحاً محتملاً لانتخابات النواب خضعوا لإجراءات الكشف الطبى، أمس، ليصل إجمالى من خضعوا للكشف منذ الجمعة قبل الماضى إلى 548 مرشحاً. وطالب «مكى» المرشحين بالدخول إلى موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات يتم اتخاذها بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويُسر رغم زيادة الأعداد واتخاذ التدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ووسط وجود أمنى لتنظيم الدخول، واصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقى الطلبات فى الدقهلية عملها بمقر اللجنة فى محكمة المنصورة الابتدائية لليوم السابع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

13 حزبياً و50 مستقلاً بالمنتزه

وفى الإسكندرية، اشتدت المنافسة والمواجهة فى الدائرة الأولى دائرة المنتزه، بعد وصول عدد المرشحين إلى 63 طلباً على 4 مقاعد، وارتفع عدد المرشحين المستقلين إلى 50 فى مواجهة 13 حزبياً، منهم 4 عن حزب مستقبل وطن، ومرشح واحد عن حزب الشعب الجمهورى، وآخر عن حزب المؤتمر، ومرشحان لحزب مصر القومى، ومرشح لحماة الوطن، ومرشح عن الوفد، وواحد عن حزب الإصلاح والنهضة، ومرشح لحزب مصر المستقبل، ومرشح لحزب الجيل الديمقراطى.

وأعلن حزب النور فى الإسكندرية، اليوم ، عن دفعه بـ4 مرشحين فى دائرتين من 6 دوائر بالمحافظة، على الرغم من خسارته فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى لم يحصد فيها مقعداً واحداً.

وقال عبدالله بدران، أمين الحزب فى الإسكندرية، إنه تماشياً مع سياسة الحزب فى دعم سياسة الدولة لاستكمال مؤسساتها ومنها المجالس النيابية، قررنا الدفع ببعض مرشحى الحزب فى المحافظة، لخوض انتخابات النواب.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراقهم على المقاعد الفردية للنواب، أمس، بلغ 3، فيما وصل عدد المرشحين المحتملين حتى الآن 179 فى 6 أيام.

حزب النور يدفع بـ4 مرشحين

وفى بنى سويف، شدد المحافظ الدكتور محمد غنيم، على ضرورة التزام المرشحين بحزمة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات، وكلف السكرتير العام بالإشراف على تشكيل لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع والميادين وعدم السماح بالعشوائية فى تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية التى تحجب الرؤية. وقال اللواء هشام شادى، السكرتير العام: «يجب على المرشحين مستقلين أو أحزاب التقدم إلى الوحدة المحلية بنطاق الدائرة بطلب موضح به الأماكن الذى سيتم وضع الدعاية الانتخابية بها، وتحديد مقاسات وأنواع وخامات الدعاية، والمدة المطلوبة للدعاية، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومى سارية للمرشح، أو وكيله، وسداد رسوم قانون الإعلانات رقم 66 لسنة 1956 بالوحدة المحلية المختصة».

وتشهد الدائرة الثانية فى محافظة أسيوط التى تضم «ديروط والقوصية ومنفلوط» منافسة شرسة بين المرشحين، بعد إعلان عضو مجلس النواب الحالى عن دائرة القوصية عدم خوضه الانتخابات القادمة، استجابة لقرار عائلى. فيما دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين من المراكز الثلاثة هم اللواء يونس الجاحر وشاهين كيلانى من ديروط وإبراهيم نظير من القوصية والدكتور حسام ماضى من منفلوط، وينافسهم مرشحون مستقلون خاضوا انتخابات.

وفى سوهاج بلغ عدد المرشحين المتقدمين بأوراقهم إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة سوهاج الابتدائية برئاسة المستشار عبدالناصر تايب، 143 مرشحاً منذ 17 سبتمبر الجارى، وسط توقعات بزيادة عدد المرشحين فى اليوم الأخير رغبة منهم فى الحصول على الأرقام الأخيرة فى كشوف المرشحين.

وشهدت مدن وقرى المحافظة تزايد الدعاية الانتخابية المبكرة بين المرشحين وتسابقهم على وضع اللافتات فى الأماكن المميزة وعلى مداخل القرى والمدن، وسط سباق محموم وتكثيف للجولات الانتخابية على العائلات التى استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، وفى محافظة القليوبية، بلغ إجمالى عدد طلبات الترشح التى تلقتها لجنة الانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية إلى 197 على 6 دوائر على مستوى المحافظة التى خُصص لها 16 مقعداً بالنظام الفردى.