الطرق والكباري عن الأتوبيس الترددي: بديل للميكروباص على الطريق الدائري

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن الهيئة تبحث في دراسة جارية حاليا خطة من شأنها تقليل عدد عربات الميكروباص على الطريق، وذلك بإنشاء أتوبيس ترددي سيحمل اسم BRT.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأتوبيس الترددي سيسير عبر الطريق الدائري بشكل كامل وبحارة مستقله عن باقي حارات السيارات على الطريق، ومع إنجاز ذلك المشروع سيتم التخلي عن الميكروباصات كوسيلة نقل يستقلها العديد من المواطنين يوميا: "هنحاول دايما نخلي إن مفيش ميكروباصات تبقى موجودة على الدائري، وسيحل الأوتوبيس الترددي محلها"، موضحا أن الأتوبيس الترددي سيقوم بنقل المواطنين بدلا من الميكروباص في المطالع ومنازل الدائري، كما سيتم توفير محطات خاصة به بسلالم كهربائية وكباري عبور للمشاة: "هيلف الدائري كله، وطريقه هيكون مفتوح".

وأكد أن الدراسة جارية حاليا حتى تكون قابلة للتنفيذ بعد الدراسة بشكل موسع، وعبر تلك الدراسة سيتم نقل الطريق الدائري نقلة كبرى كشريان هام وحيوي في مصر، مشيرا إلى أن الهيئة قد طورت من آلياتها لتطوير الطريق مع استحداث معدات جديدة لإنجاز الصيانة الذكية لصيانه الفواصل والأسفلت بالطريق: "هنعمل حاجة تليق بالمصريين".