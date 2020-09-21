"أتوبيس السعادة" ناعيا أحد المتطوعين بالبرنامج: رسم البسمة على الوشوش

نعى برنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، الشاب إسلام أشرف السعدني، البالغ من العمر 21 عاما، والذي كان أحد أفراد فريق المتطوعين بالموسم الأول للبرنامج.

وعرض البرنامج تقريرا له أشار فيه إلى أن "إسلام" عندما شارك في البرنامج كان هدفه مساعدة الناس ورسم الابتسامة على وجه الناس التي يعرفها أو لا يعرفها، موضحا التقرير أن الشاب واحدا من صناع السعادة بشكل حقيقي والخير بدون أي مقابل.

وأوضح التقرير أن "إسلام" توفاه الله منذ أيام ويستحق من الجميع التكريم واستكمال ما بدأه خاصة أنه بالرغم من كونه شابا صغير السن لكن مشواره في التطوع وصناعة السعادة كانت أكبر بكثير.