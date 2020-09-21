متطوعة بـ"أتوبيس السعادة" توضح خطوات اشتراكها بمبادرة "دراجتك صحتك"

استضاف الإعلامي أحمد يونس خلال برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، مجموعة من المتطوعين في البرنامج.

وقال "يونس" إن محطات أتوبيس السعادة ينطلق في حر الصيف وفي كل الأجواء، موضحا أن وظيفتهم هو نشر السعادة والبحث عن صانعي السعادة، متابعا: "النهارده صناع السعادة اللي هنقابلهم ناس حلوة جدا وفي عز التعب والأزمات ملهومش أي علاقة إلا يفرحوا الناس ويقفوا في ضهرهم في الأزمات".

وقالت آية عبدالغفار عابدين، إحدى المتطوعات في البرنامج، ومدربة سباحة وفتنس، إنها خريجة كلية تربية رياضية في 2019 وحاليا مدربة فتنس داخل الجيم إضافة لمدربة سباحة، وهوايتها ركوب الدراجات في أوقات الفراغ.

وأضافت "عابدين" أنها أحد أعضاء فريق "بدال" للدرجات، لافتة إلى أن الفريق ينظم كل الجمعة الساعة 7 صباحا سباق للدراجات بهدف نشر ثقافة والدراجات، خاصة أنها مفيدة لأجهزة الجسم.

وأشارت إلى أن الفريق توقف خلال أزمة فيروس كورونا، ولكنهم عاودوا نشاطهم من جديد مع تطبيق الإجراءات الصحية والتباعد، وتعقيم الدراجات، وخلفهم سيارة دعم حال شعور أي شخص ببعض الإرهاق.

وأوضحت أنها اشتركت في مبادرة وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف لتشجيع الشباب لممارسة الرياضة وركوب الدراجات، لافتة إلى أنها لم تلحق الاشتراك في المرحلة الأولى، مشيرة إلى المبادرة تتيح نوعين من الدراجات، نوع يسير في الشوارع، والنوع الثاني يسير في الشوارع والمناطق الجبلية وغير الممهدة.

ولفتت إلى أنها تقدمت للحصول على الدراجة في المرحلة الثانية، حيث دخلت على "لينك" بصفحة "وزارة الشباب والرياضة – مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أو عبر موقع www.emys.gov.eg ، ويتم من خلالها تسجيل البيانات، وبمجرد ملء البيانات يتم إرسال رسالة بموعد استلام الدراجة، موضحة أن السعر يبلغ حوالي 2300 جنيه، ويتم تقسيطها.