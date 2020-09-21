"أتوبيس السعادة" يرسم الفرحة على قلوب أبناء الشهيد أحمد شحاتة

استضاف الإعلامي أحمد يونس خلال برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، بصحبة مجموعة من المتطوعين بالبرنامج، أبناء الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، "حبيبة" و"وليد"، مهديا لهما دراجتين.

وقالت الشخصية الكرتونية "زيتون": "أنا سعيد بوجودهم معانا، ومتحمس لما أكبر أبقى ظابط جيش، علشان لما شوفت في رمضان اللي فات مسلسل (الاختيار) شوفت أبطال بيقدموا روحهم فداء للوطن فقولت لازم أبقى زيهم لما أكبر".

فرد عليه "يونس" قائلا: "لو عاوز تبقى بطل زي بابا وليد وحبيبة وتكون مصري كلنا نفتخر بيه والناس تضرب له تعظيم سلام أول لما تيجي سيرته لازم تذاكر كويس".

وأضاف أن عيد ميلاد "وليد" كان منذ أيام، لافتا إلى أن أصدقاء والده وشركة "سينرجي" نظموا له حفلة عيد ميلاد، كما أن عيد ميلاد "حبيبة" عقب "وليد".

واحتفلت اسرة برنامج "أتوبيس السعادة" بعيد ميلاد "وليد" و"حبيبة"، مرددين بعض الأغاني لهما.