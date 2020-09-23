عمرو خليل: لجان الإخوان طالبت المصريين باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي

قال الإعلامي عمرو خليل، إن جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت لجانها الإلكترونية من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، حيث تصدر هاشتاج "اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي".

وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن العديد من الحسابات المزيفة التي انتشرت من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طالبت المصريين بالهجوم على مدينة الإنتاج الإعلامي، وقتل المتواجدين فيهم وسرقتها، وذلك عبر "هاشتاج" دشنته لجان التنظيم الإخواني، في محاولة لإثارة الشعب لاقتحام المناطق المختلفة.

وتابع أنه متعجب من ترك مثل تلك "الهاشتاجات" على "تويتر" خاصة أن من سياسات الموقع أنه لا يدعو للعنف، ولا يدعمه، ويرفضه بشكل كامل، معلقًا: "طب والقتل والسرقة ده مش عنف، إزاي ده يتساب تريند، ويشجع الناس على السرقة والقتل".