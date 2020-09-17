عمرو خليل مشيدا بمشروعات الدولة في التعليم: "مصر بتبني مستقبلها"

أثنى الإعلامي عمرو خليل، على مشاريع الدولة في التعليم في الفترة الأخيرة، قائلا إن مصر تبني مستقبلها في الوقت الحالي، وليس حاضرها فقط، من خلال العمل على التطوير في التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي.

وأضاف "خليل"، في تصريحات أثناء تقديمه برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه حضر في برج العرب، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وشهد التطور الكبير في التعليم في مصر في الفترة الحالية.

وتابع أن التطوير ليس فقط افتتاح الجامعات الجديدة، وإنما خلال الفترة الماضية أيضا في الأساليب الحديثة في التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي، الذي بدأ يستخدم الأساليب الحديثة وبنوك المعرفة، وتطوير المنصات التعليمية.

وأردف الإعلامي أن مصر بدأت في الحلم للغد وليس فقط في الحاضر، وهذا يظهر من خلال التصريحات من كل المسؤولين ومن خلال المشاريع، والخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا في مجال التعليم.